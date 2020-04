Federico Otermin, CANAL 26

Federico Otermin, titular de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, habló con CANAL 26 en medio de la pandemia por el coronavirus.

“Axel está trabajando para hacerle frente a esta pandemia con todo su equipo, los intendentes y nuestro presidente Alberto Fernández. Es una situación sin precedentes la que estamos viviendo y aún no llegamos a comprender todo. Es la primera vez que un virus azota a todo el mundo y esto requiere medidas excepcionales”, dijo el diputado.

“La cuarentena viene siendo muy exitosa. El sistema de salud bonaerense, que venía maltrecho, buscó prepararse para lo peor pero esperemos que lo peor no llegue y podamos superar esta situación. Pero lo que podemos decir es que todos estamos trabajando para que haya la menor cantidad de víctimas”, amplió.

“Se tomaron a tiempo las medidas sanitarias y de aislamiento y gracias a eso no tenemos que lamentar la cantidad de víctimas que hay en otras partes del mundo. Estamos muy orgullosos de los ciudadanos de la provincia, tanto del Conurbano como del interior de la Provincia”, remarcó.