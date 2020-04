Cristiano Ronaldo en el cumpleaños de su sobrina.

Cristiano Ronaldo se sumó a una polémica más a su cuarentena en Portugal, porque asistió al cumpleaños de una sobrina. Días atrás, había sido fotografiado en pleno paseo por las calles de Funchal con dos de sus hijos más pequeños y Georgina Rodríguez, su mujer, quien había sido acusada de abandonar su domicilio para ir a comprar ropa, algo que no es una necesidad esencial.



Más tarde, CR7 se entrenó en el estadio Nacional de Madeira y el secretario de salud lanzó con todo: "No tiene un permiso especial y tampoco privilegios. Debe usar su imagen para dar el ejemplo". A pesar de atravesar estas situaciones en plena pandemia de coronavirus, el crack portugués fue protagonista de un nuevo escándalo: fue con Georgina al departamento de una de sus hermanas para celebrar un nuevo aniversario de Alicia Aveiro, su sobrina.

A la fiesta asistió toda su familia y en las imágenes se pueden observar que se juntaron más de 15 personas, entre ellas la mamá de Ronaldo, quien estuvo casi tres semanas internada tras haber sufrido un accidente cerebrovascular.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y la mayoría de los comentarios repudiaron la actitud del jugador. La cuarentena en Portugal se extendió hasta el 2 de mayo y no se recomienda que se realicen este tipo de reuniones con una gran cantidad de personas sin protección y en un lugar cerrado.

