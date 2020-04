Anuncios del Gobierno por Coronavirus. NA.

En horas de la tarde de este lunes, el Gobierno reunió al Gabinete Económico y Social. Tras la reunión, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el Estado se hará cargo del "50%" del salario de los trabajadores a través de Anses, en el marco de las medidas destinadas a ayudar a empresas y trabajadores a causa de los efectos económicos de la pandemia de coronavirus

Kulfas aseguró además que “estamos en una cuarentena que además de los 11 días de marzo, estará abarcando casi todo el mes de abril, y que parte de esa cuarentena, es posible que continúe” de manera más acotada, si así lo dispone el Ministerio de Salud.

Así lo anunció en una conferencia que ofreció con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, luego de la reunión del Gabinete Económico, en la que se dieron detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández.

Noticias relacionadas

Kulfas así mismo, explicó que dentro del Gabinete se debatió sobre la necesidad de "ampliar el paquete de ayuda y hacerlo más sencillo" y precisó que estas medidas implicarán un desembolso de 107 mil millones de pesos.

También indicó que el piso para la cobertura es de un Salario Mínimo, Vital y Móvil y el techo será de dos de estas percepciones, que hacen un total de 33.750 pesos.

Respecto del monto total de la ayuda establecida por el Gobierno, dijo Kulfas que la misma asciende en total a "$850.000 millones, el 3% del PBI".

El titular de Desarrollo Productivo anticipó que los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos tendrán un período de repago de un año y que podrán empezar a pagarse recién en octubre y que serán por tres veces el límite de facturación mensual de cada categoría.

Your browser does not support the video element.

Conferencia de los ministros Kulfas y Moroni. Canal 26.

En este sentido, Kulfas señaló que se posterga el pago de Contribuciones Patronales e indicó que en el caso de sectores donde la crisis afectó más y será más duradera como turismo y gastronomía, llegará al 95%.

Otro de los anuncios es el de un "aumento del seguro de desempleo, que va a alcanzar hasta los 10.000 pesos", dijo Kulfas.

Kulfas, así mismo dijo que "otorgaremos créditos a tasa cero para monotributistas y trabajadores autónomos. Se va a precalificar a las personas para que los bancos tengan en cuenta a quienes se les otorgará el crédito, a tasa cero". El tope de los créditos será de 150.000 pesos.

"Los créditos abarcan a todas las categorías de monotributistas", dijo Kulfas.

Por su parte, el ministro de Trabajo Claudio Moroni precisóque “todas las empresas pueden acceder” a los beneficios del programa de Asistencia al Trabajo (ATP). "El costo financiero de esta operación lo cubre completamente el Estado Nacional", aseguró.

Your browser does not support the video element.

Anuncios del Gobierno para producción y trabajo. Canal 26.

"De este modo, el Estado le está saliendo de garante a todos los monotributistas y empresas", en esta crisis derivada por la pandemia de Coronavirus y la detención de actividades, expresó el ministro.

El titular de la cartera laboral, Claudio Moroni, aseguró por su lado que el Gobierno está "tratando de evitar que se corten los contratos de trabajo".

Además Moroni dijo que “no hay pérdida de puestos de trabajo masivas”, por la inactividad que genera la pandemia, y que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno buscan a mantener esos empleos.