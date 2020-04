Pedro Sánchez, REUTERS

España propone a la Unión Europea poner en marcha un gran plan Marshall, basado en un fondo de 1,5 billones de euros, para reactivar la economía después de la crisis del coronavirus.

Este ambicioso plan será presentado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre comunitaria de este jueves.

El fondo de 1,5 billones, prácticamente equivalente a la economía italiana, estaría financiado con deuda perpetua de la Unión Europea, lo que significa que estaría vinculado al presupuesto comunitario. El dinero se repartiría entre los países más afectados por la pandemia en forma de transferencias no reembolsables, es decir, a fondo perdido.

Como se trata de deuda perpetua, los países solo tendrían que pagar los intereses, cuya cuantía se recuperaría, según el plan, a través de nuevos impuestos europeos, como el impuesto de emisiones de CO2.

La propuesta de España está en la línea de lo que defienden países como Italia o Francia, también muy afectados por la crisis, y es una alternativa a los coronabonos, que Alemania ya ha anunciado que no aceptará. Ahora habrá que esperar a la cumbre europea para ver la reacción al proyecto del resto de los Estado de la Unión Europea.