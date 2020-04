Médicos cubanos en Bolivia. Reuters.

La pandemia de Coronavirus que afecta al mundo entero, tuvo impensadas consecuencias en Bolivia tras la llegada a ese país sudamericano de una comisión de médicos enviados desde Cuba.

El Ministerio de Salud del Gobierno interino de Bolivia hizo un pormenorizado relevamiento de la delegación cubana y denunció serias irregularidades.

Por caso, las autoridades sanitarias informaron que "menos de la mitad tenía título habilitante de médico", mientras que agregaron que en realidad su misión era la de "desestabilización" interna en Bolivia.

El Ministro de Salud, Aníbal Cruz, hizo una conferencia en la que además presentó evidencias de estas denuncias. Se allanaron locales, en donde estuvieron los médicos enviados por Cuba, en donde se encontró material gráfico que presuntamente avala lo dicho por el gobierno interino boliviano.

"Fidel, el nombre que corre de boca en boca por estos días en que el mundo grita por solidaridad", con este slogan el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se mantiene firme al frente de la propaganda cubana en medio de la polémica despertada por los nuevos contingentes de médicos cubanos llegados también a Venezuela, Nicaragua, Italia, la Argentina, Surinam y Granada en plena pandemia del nuevo coronavirus .

Polémica por comitiva cubana.

"Regresaremos a la patria con el deber cumplido y todos bien. Vamos a estar todo el tiempo que sea necesario para combatir la epidemia", aseguró Carlos Pérez Díaz, jefe de la brigada de 35 médicos, 11 enfermeros y un experto en Logística que llegaron luego a Lombardía, epicentro de la pandemia en Italia.

Pese a esto, la polémica y el escándalo ya han sido lanzados por el Gobierno de Bolivia.