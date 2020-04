Lorena Brachetti, argentina en Estados Unidos. Canal 26.

Mientras la pandemia de Coronavirus avanza implacable por el mundo, pero golpea muy en especial a los Estados Unidos, desde el Estado de La Florida se determinó la reapertura de muchas de sus playas.

El hecho generó controversia y polémica entre muchos de sus habitantes, entre quienes se encuentra Lorena Brachetti, una mujer argentina que vive hace 20 años en Miami.

Este lunes por la noche fue entrevistada en el noticiero de CANAL 26, conducido por Sol Pérez y Sebastián Dumont.

Noticias relacionadas

Dijo Lorena: "Si bien aca no es obligatorio el confinamiento, estamos cumpliendo con

la cuarentena, quedándonos en casa, saliendo solamente para ir al supermercado y hacer las cosas necesarias"; haciendo referencia a su grupo familiar.

Pero claro que no todos lo hacen. Consultada por la conglomeración de gente en las playas de La Florida, comentó que "se congregaron un montón de personas, a cinco horas de Miami, en Jacksonville", y agregó: "Creo que tendría que ser obligatorio, como en Argentina".

En este sentido, sostuvo que "Estados Unidos es el único lugar en que no tenés que estar adentro obligatoriamente, acá es solo una sugerencia quedarse en casa".

Your browser does not support the video element.

Coronavirus en Estados Unidos. Canal 26.

Sobre el motivo para que eso suceda de esa manera, dijo Brachetti en CANAL 26 que "los norteamericanos tienen el derecho a la libertad, a las armas, Todos los derechos que ellos tienen, no se los pueden sacar", afirmó sobre la manera de ser de los norteamericanos.

"Y aca muchos dicen eso, no me saquen la libertad individual", aseguró.

Finalmente, contó que dada la situación que allí se vive "sería buenísimo poder estar en Argentina, pero no hay vuelos y no tengo modo de volver".