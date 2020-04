Thalía, en la voz de Mirtha y la abogada hot.

Tik Tok se roba la atención de los famosos en todo el mundo en medio de la cuarentena por coronavirus. La app china se expandió y son muchos los que dedican su tiempo de aislamiento para realizar los retos más populares.

Una de las famosas más activas en todas las redes es Thalía, quien en las últimas horas sorprendió parodiando un momento vivido en La Noche de Mirtha en 2016, cuando Mirtha Legrand le preguntó a Fernanda Herrera, conocida como "La Abogada Hot", "¿Quién la operó? ¿Quién le hizo la carita?". La letrada, que en ese momento defendía al ex secretario de Obras Públicas José López, sumamente incómoda respondió: "Tengo la nariz hecha, la punta de la nariz y las lolas".

La icónica artista mexicana imitó tanto a Mirtha como a la abogada en su cuenta de Tik Tok.

Tras viralizarse el clip, desde las cuentas oficiales de Instagram y Twitter de Mirtha (reina de la televisión argentina), antes de arrancar "Almorzando...", respondieron compartiendo el video y escribiendo: "¡Feliz domingo! Nos hizo reír este TikTok de @thalia. La leyenda @mirthalegrand siempre presente".

Thalía también usa las redes para concientizar a sus seguidores sobre la importancia de mantener hábitos de limpieza extraordinarios para combatir el coronavirus y confesó que así es su vida normal pues sufre de trastorno obsesivo compulsivo.

La diva mexicana recomendó evitar obsesionarse con el virus y compartió consejos concretos que ella misma ha puesto en práctica en su hogar, como "mantener limpias las superficies donde más contacto se tenga, limpiar manijas de puertas, escusados, llaves de agua, mesas donde se come o juega". También sugirió limpiar permanentemente los teléfonos de casa y celulares o tabletas "por tanto contacto que tenemos con estas".