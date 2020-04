Parte del elenco de "Casados con hijos" y el productor de la obra Gustavo Yankelevich.

"Casados con hijos", era sin dudas el suceso teatral del 2020 en Argentina. Pero un conflicto entre Érica Rivas y la producción de "Casados con hijos" hizo que se generara muchas especulaciones y rumores en la farándula argentina.

Las primeras versiones indicaban que la actriz se bajó por su cuenta del proyecto, pero luego fue ella misma quien se encargó de desmentirlo y asegurar que la producción le informó que no estaría en la obra.

Su compañero Marcelo De Bellis, quien interpreta a Dardo, marido de María Elena, aseguró que todo el equipo, integrado por Guillermo Francella, Flor Peña y Darío y Luisana Lopilato, está muy enojado con la actriz por la situación incómoda en la que quedan parados.

Gustavo Yankelevich, productor de la obra, dio detalles de lo que pasará con el personaje de María Elena Fuseneco ahora que Érica Rivas no la interpretará.

"Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está, yo no voy a matar a nadie", reveló en diálogo con Laura Ubfal y detalló: "Nadie va a hacer de María Elena. No quiero que mientan".

Por último, se refirió a los motivos por los que la actriz no formará parte del regreso de "Casados con hijos": "Por un lado, no firmó el contrato que sí firmaron todos sus compañeros. Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort".