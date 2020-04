Incendio en restaurant de Santa Clara del Mar

Un voraz incendio destruyó por completo el restaurante del mítico club de playa Costa Corvinas en Santa Clara del Mar. Vecinos de la zona aseguraron que el olor a humo aún era muy fácil de percibir en las cercanías del lugar.

El resto del predio del emblemático balneario, situado en el límite noreste del casco urbano de la principal localidad del partido de Mar Chiquita, no sufrió mayores percances.

Your browser does not support the video element.

Los bomberos a cargo de sofocar el incendio precisaron que el fuego se inició en la zona de ingreso al restaurante, desde donde terminó por propagarse hacia el resto de las instalaciones del local.

Noticias relacionadas

Según confirmaron las fuerzas vivas intervinientes, las llamas fueron difíciles de controlar ya que en el lugar había desde heladeras y otras máquinas gastronómicas, hasta mesas y sillas utilizadas en los habituales servicios que presta el restaurante.

El incendio a la madrugada y los bomberos lograron controlarlo unas cuatro horas después. "Las siguientes horas hasta el mediodía fueron para hacer control de cenizas y comenzar a retirar algunos elementos", detallaron desde el cuartel de bomberos santaclarense.

Aunque no hubo que lamentar herido alguno, el sereno del lugar debió ser derivado al centro de salud local por su atención médica ante el estado de nerviosismo que tenía.