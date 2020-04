Luli Fernández luego del asalto.

Luli Fernández fue víctima de la inseguridad este martes y publicó en sus historias de Instagram el tremendo momento que le tocó vivir este martes.

A la modelo y su esposo, el abogado Cristian Cúneo Libarona, le robaron, los hicieron tirar al piso y hasta los amenazaron con secuestrar a su hijo Indalecio.

Con la voz entrecortada y en estado de shock, Luli tomó su teléfono y relató en las redes sociales lo sucedido. “Me hicieron tirar al piso. Nos amenazaron con armas, me dijeron que se querían llevar a Indalecio”, contó sobre su bebé de apenas un año de vida.

Luego relató que los ladrones se llevaron dinero en efectivo, y los relojes que tenían ella y su marido en la muñeca. “Eso es lo de menos”, aseguró y destacó el trabajo de los efectivos policiales que se acercaron “en seguida” al lugar de los hechos.

“Me imagino que en cuarentena van a poder encontrar a dos personas que están en un auto blanco circulando por la zona. Esta gente es la peor pandemia que nos rodea a los argentinos hace muchísimos años. Ojalá los agarren", deseó.

Dramático relato de Luli Fernández. Canal 26.

Por último, Luli explicó que hoy no asistirá a "Fantino a la tarde", el ciclo del que participa por América, ya que tanto ella como el abogado se tienen que presentar a declarar en la comisaría.