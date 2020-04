Reina Isabel de Gran Bretaña cumple 94 años. REUTERS.

La reina Isabel de Gran Bretaña cumple 94 años este martes, pero las celebraciones fueron opacadas por la crisis del coronavirus. Isabel ha pedido que no haya salvas de cañones para conmemorar su cumpleaños, generalmente la única exhibición pública en un día que ella normalmente pasa en privado.

El 94° cumpleaños de la reina Isabel fue un poco diferente este año con celebraciones canceladas a pedido suyo.

He aquí un vistazo a algunos de sus momentos clave:

1947, Princesa Isabel da mensaje de 21° cumpleaños: "Declaro ante ustedes que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos."

20 de noviembre de 1947: La princesa Isabel se casa con el príncipe Felipe en la abadía de Westminster en Londres

1948: La princesa Isabel da a luz a su primer hijo, el príncipe Carlos

2 de junio de 1953 - Coronación de Isabel II

8 de junio de 1982 - La reina Isabel y el presidente de EEUU Ronald Reagan cabalgan en jardines del castillo de Windsor

9 de julio de 1996 - Una visita del presidente sudafricano Nelson Mandela

5 de septiembre de 1997 - "Lo que les digo ahora, como su reina y como abuela, lo digo desde mi corazón. Primero quiero rendir homenaje a Diana yo misma. Era un ser humano excepcional y talentoso. En las buenas y en las malas, nunca perdió su capacidad de sonreír y reír, ni de inspirar a otros con su calidez y amabilidad."

29 de abril de 2011 - El príncipe Guillermo, nieto de la reina, se casa con Kate Middleton

9 de septiembre de 2015 - El reinado de Isabel II se convierte en el más largo de Gran Bretaña - "Inevitablemente, una vida larga puede pasar por muchos hitos, la mía no es la excepción. Pero les agradezco a todos, y a muchos otros, en casa y en el extranjero, por sus conmovedores mensajes de gran amabilidad."

