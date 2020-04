Tomás Fricher, en Estados Unidos. Canal 26.

La pandemia de Coronavirus golpea al mundo entero y la vida de la gente se ve sensiblemente modificada on el avance de la enfermedad. A medida que pasan los días, el confinamiento obligatorio lleva a la angustia y la desesperación. Pero también están los casos que, pese a los contagios, dan esperanza y traen un buen mensaje.

Tal es el caso de Tomás Fricher, un periodista argentino, que se encuentra viviendo en Nueva York, Estados Unidos, y que está contagiado con Covid-19.

Fricher habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con el NOTICIERO de CANAL 26, conducido por Sol Pérez y Sebastián Dumont, y relató en primera persona sus vivencias en este duro momento.

"Los primeros días traté de transmitir buena vibra en redes sociales, pero no es cómodo", dijo al comenzar.

Los síntomas que me dieron inicialmente fueron "dolor de cabeza muy grande, taquicardia, cansancio muy marcado, que no fue para nada cómodo. Sentí que me recuperé muy rápido, salvo por el cansancio", manifestó.

Sin embargo, también dijo que "quiero transmitir que no todo es muerte, no todo es caos, aunque yo sigo conviviendo con el virus y me pregunto ¿cuándo se va a ir?".

Periodista argentino en Nueva York. Canal 26.

En la ciudad de Nueva York, Fricher vive en la casa de una familia local que lo invitó a quedarse allí. Ellos también están contagiados.

"Todos compartimos los mismos síntomas, pero de manera diferente. No fueron iguales los síntomas, y fueron variando", dijo, y continuó: "A algunos le agarro dolor de espaldas, a otros dolor en el pecho; fiebre, que compartimos todos, muchos de los síntomas que yo sentí son síntomas del coronavirus".

Sin embargo, Fricher contó que evitó ir a un hospital. "De lo que se trataba era evitar la situación de tener que acercarnos a un hospital, ¿por qué? porque se sentía todo el caos que

estábamos viviendo o que se está viviendo en los Estados Unidos", sostuvo.

En ese sentido, luego dijo: "Creo que fue una buena decisión. Acá lo complicado es que no hay una cantidad de test suficiente para todos los Estados Unidos. Me cuido como siempre me cuidé y como mi cuerpo me ha cuidado".

Fricher contó sus vivencia tras haberse contagiado. Canal 26.

Consultado por CANAL 26 sobre lo que sabe sobre la pandemia, dijo Fricher que "lo que se sabe es que no sabemos nada de este virus. Lo que sí se sabe es que es muy contagioso. No se cómo nos contagiamos, pero es muy fácil contagiarse".

Y continuaba: "Primero pensás que puede ser otra cosa, yo evité tener miedo, pero dije, me agarró esto en EE.UU. y te pasan ciertas dudas por la cabeza".

También contó: "Con la familia con la que estoy viviendo nos hemos cuidado mucho entre nosotros. Nunca vamos a saber cómo entró, ni quien lo trajo, ni como te contagiaste. Si yo toqué un producto del supermercado y me rasqué un ojo, o si salí y fui caminar y esto estaba en un árbol".

Finalmente, un detalle nada menor: "Yo compartí un vaso de whisky el día anterior a que se detectara el primer caso de contagio aquí. Tal vez mi cuerpo es más fuerte y yo se lo contagié a esa otra persona".