La China Suárez con su tratamiento de crioterapia.

A un mes de la cuarentena obligatoria, la China Suárez se convirtió en una influencer en las redes sociales. La actriz suele compartir diferentes tratamientos de belleza y recomendaciones sobre alimentación para sus seguidores de Instagram. Esta vez, sorprendió con un curioso tratamiento casero.

Ahora, mostró su tratamiento de “Crioterapia” y metió la cabeza en un bowl lleno de agua congelada. La crioterapia es un tratamiento que estimula la producción de colágeno, reduce manchas y las arrugas finas, cierra los poros, mejora los problemas de acné y ayuda a la circulación sanguínea.

La crioterapia facial expone la piel a temperaturas bajo cero de manera que el organismo reacciona de forma natural enviando un mayor flujo de sangre a la zona.Esto hace que los capilares se expandan y los glóbulos blancos trabajen de una manera más acelerada para proteger la piel del frío.

Esta terapia está en tendencias para el rejuvenecimiento de la piel. En dermatología la crioterapia se utiliza para tratar lesiones cutáneas superficiales como las verrugas y algunas manchas solares.