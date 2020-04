Sesión virtual en diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, envió a los presidentes de bloques que integran el cuerpo el borrador de la resolución que permitiría "sesionar de manera online con todas las garantías de seguridad y tecnológicas".





Según informaron fuentes de la Presidencia de Diputados, "ese borrador fue acompañado de un memo explicativo y un video de funcionamiento de la App que se aplicará en una computadora encriptada que tendrá cada diputado".





Desde Juntos por el Cambio, principal bancada opositora, señalaron que estudiarán en detalle la propuesta, "sobre todo en lo referido a las cuestiones de seguridad del sistema y a la eficacia del mismo para usarlo por varias horas".

Además, advirtieron que para poder introducir la metodología de las sesiones virtuales "haría falta una modificación del reglamento que sí o sí debe ser avalada en una sesión, ya que no es algo que pueda hacer el presidente de la Cámara a través de una resolución".





Algunos opositores, sin embargo, dicen que ésto último se podría hacer a través de un acuerdo político rubricado por todos los bloques de la Cämara, aunque ese será uno de los debates que se profundizarán en los próximos días.





En el borrador enviado por Massa a los presidentes de bloques, se detalla que para el caso de las sesiones, los diputados "deberán ingresar a la aplicación desarrollada por el equipo técnico de la Cámara".

"Luego viene una segunda verificación de identidad que es el acceso con usuario y contraseña de la Cámara y una tercera, que es el chequeo biométrico instantáneo con el ReNaPer", precisaron, para aclarar que "si no se cumplen estos procesos no se puede acceder".





También se implementará un convenio con ARSAT a través del cual se ejecutarán una serie de tests para descartar que existan vulnerabilidades en el sistema; una encriptación para garantizar la seguridad y que permitirá que los datos sean alojados en un data center propio con estándar de calidad.