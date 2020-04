Aplicación Skyline Webcams

En medio de la cuarentena que paraliza al mundo y la cual nos impide viajar, hay una buena alternativa para no dejar de ver los mejores paisajes y soñar con algún día estar allí.

Se trata de SkylineWebcams, página que ofrece streamings con vistas panorámicas de 800 paisajes del mundo.

🌋 New intense volcanic activity from #Etna. Watch more: https://t.co/2TOR4fi7QE https://t.co/ZvU3qbNTz6