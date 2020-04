Laura Martínez, familiar de víctima.

Laura Martínez, hija del fallecido por coronavirus dialogó en "Mañanas informadas" de Canal 26 sobre la situación en la que se encuentra debido a que su padre murió por una acción malintencionada del encargado de la empresa donde trabajaba.

"Mi papá murió por coronavirus el 29 de Marzo...Fue contagiado por el jefe de ventas, Enrique Fernández, donde trabajaba desde hace 34 años", reveló entre lágrimas Laura.

En cuanto a las pruebas para realizarle el exudado de fauses, la hija del fallecido dijo: "Mi papá de 58 años murió por culpa de una irresponsabilidad... No le quisieron hacer el hisopado enseguida y en la empresa todo seguía normal".

"Nos dicen que tenemos que hacer la denuncia por correo... Necesito ayuda de un abogado que me represente y pueda hacer la denuncia formal", pidió Laura Martinez.

"Los encargados del lugar nunca dijeron nada sobre esta situación en su lugar de trabajo... El jefe de mi padre tendría que haberse quedado en su casa porque violó la cuarentena cuando volvió de España", reveló sobre la irresponsabilidad del hombre que provocó el contagio a su padre.

Tristemente y emocionada, Laura dijo: "El que contagió a mi papá ya está recuperado y mi papá muerto".