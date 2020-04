Reclamo de internos del penal de Junín, CANAL 26

Internos de la Unidad Penitenciaria 16 de Junín grabaron un video en el cual se oponen al traslado de internos de otras cárceles bonaerenses –en las cuales hay circulación comunitaria del coronavirus- a Junín.

En este contexto advirtieron que están dispuestos a “hacer quilombo y todo el daño posible” si ingresan presos.

Según se informó, cuando ingresa un interno proveniente de otras unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, rápidamente es aislado, hasta que se compruebe que no tiene el virus.

Asimismo, se desinfectan los vehículos que ingresan a los penales locales, con la utilización de hipoclorito de sodio y diariamente un interno, acompañado de dos guardias, desinfecta los pabellones con una mochila fumigadora, informaron desde el servicio penitenciario.