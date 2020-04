Alberto Descalzo y Malena Galmarini en Ituzaingó

La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini, junto al intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, visitó la “Estación de Bombeo Cloacal Nuevo Ituzaingó”, que estará finalizada en los próximos meses, cuya función será impulsar los fluidos hasta la Planta de tratamiento Hurlingham, lo que beneficiará a 200 mil vecinos y vecinas.

Previo a la recorrida, mantuvieron un encuentro en una dependencia municipal, donde firmaron convenios destinados a reactivar obras de agua y saneamiento, por medio de los planes “Agua + Trabajo” y “Cloaca + Trabajo”. También participaron autoridades de AySA: Alberto Freire, director General Operativo; y Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; con autoridades municipales.

Your browser does not support the video element.

Malena Galmarini, quien decidió impulsar los proyectos que estaban suspendidos como forma de motorizar la economía frente a la pandemia de COVID-19, manifestó: "Hay un intendente muy preocupado por lo que les sucede a los vecinos y vecinas, quien nos planteó la necesidad de reactivar obras que hacía tiempo estaban paradas. En este caso, la estación de bombeo y otras 12 obras que están en el Municipio que van a beneficiar a alrededor de 70 mil personas”.

Noticias relacionadas

Por su parte, el intendente Alberto Descalzo expresó: “Es muy importante que nos acompañe Malena, que nos representa en la demanda de cloacas y agua potable no solo para Ituzaingó sino para todo el conurbano. En momentos difíciles seguimos trabajando en algo tan necesario, estar acá pese a la pandemia significa que AySA está presente en la Provincia”.

Por último, Galmarini concluyó: “Tenemos 93 obras que estaban paradas en los 26 municipios del conurbano y Capital Federal, donde tenemos concesión, y hoy están reactivadas, más las que vamos a licitar por contratistas y por la modalidad de A + T y C + T. En total son más de 30 mil puestos de trabajo para argentinos y argentinas que hoy la están pasando mal. Quiero agradecerles a las trabajadores y los trabajadores de AySA, de las contratistas y de los municipios”.

Acerca del Plan de Obras

Los trabajadores y las trabajadoras sanitaristas realizan tareas destinadas a garantizar los servicios de agua y saneamiento esenciales para la salud pública de la comunidad, con el firme respaldo y acompañamiento del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (S.G.B.A.T.O.S).

La empresa lleva adelante un Plan de Obras de Agua potable y Saneamiento en cada municipio de la concesión que busca mejorar la calidad del servicio prestado, así como también llegar a los sectores que más lo necesitan.