Geriátrico en Parque Avellaneda con un muerto de coronavirus.

Como sucedió en el geriátrico de Belgrano en el mismo día, la situación no es mucho mejor en Parque Avellaneda, donde se informó que una persona murió y otras ocho dieron positivo por COVID-19 en una residencia de abuelos.

Se trata del Instituto Geriátrico San Lucas, ubicado en la calle Medina al 1650, de ese barrio porteño. Según denunciaron sus familiares, las autoridades les comunicaron en la madrugada de este miércoles a través de un mensaje de Whatsapp de la situación y les pidieron que se llevaran a los pacientes a sus casas.

"No se sabe cómo empezó el contagio. Desde el 18 de marzo no entramos familiares y ellos no salen. Ergo, de alguna manera, entró el virus. Dicen que hay una enfermera que vino cinco días con fiebre tomando paracetamol y ella es uno de los casos positivos", agregó una mujer en el lugar.

Noticias relacionadas

Además, dijo que la denuncia la presentaron el sábado los vecinos al ver que se estaban haciendo traslados.