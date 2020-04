José Luis Expert.

El economista y ex candidato a presidente José Luis Espert fue entrevistado por Jorge Fontevecchia en el ciclo Pensando el Coronavirus. Espert alertó sobre una posible "desestablización macroeconómica", una caída del PBI más alta que la del 2002 y una disparada del déficit fiscal. También, pidió eliminar todas las leyes laborales hasta fin de año y elogió la asistencia al sector privado que anunció el gobierno.

"El pronóstico que tengo es que estaríamos en el orden del 2002, alrededor del 11%, es el piso que tengo yo de caída del PBI para este año. Eso esconde que a lo mejor en el trimestre de ahora de abril, mayo y junio tenés una caída del 15 o 20% y que después deja de caer tanto", advirtió Espert. Y agregó: "No deseo que ocurra, la caída del PBI creo que puede ser peor a la del 2002".

Consultado también sobre una comparación con uno de los peores años de la historia para la Argentina como lo fue el 2002, el economista dijo que diferenció que "tuvimos 6 presidentes en un trimestres en 2002. No veo un gobierno con el deseo de robarles los depósitos a la gente como ocurrió en el 2002. No veo esas condiciones de una evaporación política. Sí puede haber alguna desestabilización macroeconómica este año, no lo pronostico pero lo pongo sobre la mesa, eso va a depender de qué se hace con la deuda, qué propuestas de financiamiento del déficit fiscal".

Justamente sobre el déficit fiscal, Espert se habló y mucho. Es que para él se debe financiar con las medidas justas de emisión, deuda y reservas, y no "cargar las tintas sólo con una de las tres". "Ahí está mi miedo, a una desestabilización. Hablo de que nos quedemos con muy pocas balas para financiar al mega déficit fiscal al cual vamos por el derrumbe en la actividad, en la recaudación y el aumento del gasto público para el salvataje -correcto para mí- del sector privado. Por eso es importante que la Argentina no entre en default con la deuda".

De acuerdo a Expert, "el déficit fiscal en este segundo trimestre anualizado es de 10 puntos del producto, entre los más altos del último medio siglo".

En ese marco es en el que Espert pidió achicar salarios de los empleados públicos que por el aislamiento obligatorio no se encuentran en actividad laboral: "Acá no importa si sos liberal, keynesiano, comunista, tenés que usar la cabeza. Tenés una cuarentena que te derrumba la actividad, la recaudación, nadie puede ni debe pagar impuestos. Te aumenta el déficit para salvar correctamente al sector privado. Tenés que bajar el gasto público y los salarios de los sectores del estado que están cerrados sin prestar servicios no deberían tener el 100% de los salarios, porque aparte la gente no está pagando impuestos".