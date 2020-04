Natalia Oreiro compartió su historia.

Natalia Oreiro conversó en el programa de TV "Juntos podemos hacerlo", con Santiago del Moro antes de la repetición de “Muñeca Brava”.

Para presentarla, el conductor recordó que hace muchos años habían trabajado juntos y que ella le hizo un extraño pedido.

”Nati vino y me dijo que por favor me saque el chicle de la boca”, contó Santiago.

Claro que todo tiene una explicación.

Para defender su solicitud, Natalia explicó: ”se llama Misofonía, es una de las enfermedades consideradas raras, el 7% de la gente la tiene y no lo sabe, no es psicológica y no tiene cura”.

”El chicle para mi es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo por ejemplo me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle me pongo directamente auriculares”, afirmó la actriz.

Video: gentileza Telefe.