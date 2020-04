Pamela tenía 24 años.

Una joven de 24 años, que había superado un trasplante renal realizado hace tres años, murió este lunes luego de la mala atención que recibió en el Hospital de La Falda, Córdoba, según denunciaron sus padres.

Pamela Nieto estuvo diez días internada terapia intensiva en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba, tras un impensado desmejoramiento de su salud.

Silvina Nieto, madre de la joven, cuenta que ella se empezó a sentir mal un sábado y al día siguiente la llevaron al hospital, al que fueron tres días seguidos y donde, según su testimonio, les insistían en que no era necesario hacerle estudios.

"Le dieron paracetamol para la fiebre y me decían que ya tenía que empezar a mejorar", detalló la mujer. El miércoles 15 la derivaron al hospital Tránsito Cáceres de Allende, en la ciudad de Córdoba, a donde llegó en grave estado.

"De camino al hospital de La Falda nos pedía que le habláramos, porque no escuchaba nada. Cuando llegamos, nos atendió otro doctor y nos dijo que había que hacerle laboratorio urgente", sostuvo la mujer.

El 16, a través de las redes sociales, la mamá contó que Pamela seguía "muy grave conectada al respirador y con mucha medicación". "Hoy pude verla y aunque está dormida le hablé y sé que me escuchó. Le pedí que no nos deje, que la necesitamos", dice el mensaje.

El papá de Pamela fue el donante del riñón que la chica recibió. No hay certeza de si el problema se originó en ese órgano, pero al llegar a Córdoba presentaba "una infección generalizada". La madre está convencida de que fallaron en La Falda. "Por el tema del coronavirus no podíamos ir a Córdoba y acá nos decían que no hacía falta", insiste.

“El sábado 4 de abril comenzó con un malestar y la llevamos al hospital municipal de La Falda. Pamela entró sola y su mamá quedó afuera por la pandemia. Estaba con más de 38 de fiebre y una médica de guardia le indicó paracetamol. Pero le dijo que no era coronovirus. Que no vuelva si no tenía coronavirus”, contó su padre.

En declaraciones al canal local 12, el director del hospital de La Falda, Lucas Viotto, aseguró que no hubo "ningún cuadro" que llamara la atención a los médicos cuando llegó por primera vez. "Dicen que el estado clínico era estable y no requería estudios", señaló. Contó que habló con el padre y se comprometió a investigar lo sucedido. "Me comprometí a tomar las medidas que haya que tomar", agregó.