Coronavirus en Europa.

España, Italia, Alemania y Francia mantienen curvas descendentes en número de infecciones por coronavirus desde principios de abril.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este miércoles al mundo que siga en alerta por la pandemia de COVID-19.

"No se equivoquen. Tenemos un largo camino por delante. Este virus estará con nosotros durante mucho tiempo. No hay duda de que las órdenes de quedarse en casa y otras medidas de distanciamiento social han logrado suprimir el contagio en muchos países. Pero este virus sigue siendo extremadamente peligroso. Esto significa que la epidemia puede volver a reavivarse muy fácilmente”, agregó.

Noticias relacionadas

En Reino Unido murieron 763 personas en hospitales, hasta un total de 18.100 personas, informó el Ministerio de Salud. Aumentan también en casi cuatro mil quinientos los nuevos infectados.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA EURONEWS.

Italia supera los 25.000 muertos y autoridades anunciaron un ligero repunte de los casos. Siguen bajando los pacientes que están hospitalizados y también en cuidados intensivos. La gran mayoría de los enfermos por coronavirus en Italia están en sus casas aislados.

Francia, por parte, supera los 21.340 muertos con los el incremento de 544 anunciados este miércoles. La presión sobre los hospitales ha disminuido. Las dos últimas semanas ha bajado muy lentamente el número de pacientes trasladados a las UCIs.

Europa, con 1,21 millones de infectados sigue concentrando la mitad de los contagios en el planeta.