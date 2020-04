Parte del elenco de Casados con hijos en su vuelta.

"Casados con hijos" ha vuelto a estar en boca de todos debido a la información de que Érica Rivas no va a ser parte del elenco que llevará al teatro Gran Rex, en el mes de enero próximo, aquel divertidísimo ciclo televisivo en el que ella interpretaba a María Elena.



Independientemente de eso idas y vueltas, Guillermo Francella y Florencia Peña optaron por el optimismo y la buena onda. Ellos acaban de regalarles un video divertidísimo a sus seguidores en Instagram.

Los actores que componen a Pepe y Moni Argento, respectivamente, en "Casados con hijos", hicieron mediante una videollamada una interpretación de lo que podría ser la conversación de sus personajes en tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Como una manera de ir calentando motores para el estreno teatral que tiene fecha prevista en enero de 2021, el video de más de cinco minutos de duración que hicieron Francella y Peña en los papeles de Pepe Argento y su esposa Moni lleva por título "Desamor en tiempos de cuarentena". El guión es de Diego Alarcón y Axel Kuschevatzky. La edición, de Renzo Berecoechea.

