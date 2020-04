Andrea Estevez regresó de Miami con su pequeña hija.

En agosto de 2018, Andrea Estévez regresó a la Argentina con su hija de tres meses: Hannah. Estaba viviendo en Miami, Estados Unidos, junto a Juan Manual García. Como la visa turística estaba a punto de vencer, decidió volver a su país con su beba de tres meses.

El papá de la nena le había prometido a Andrea Estévez que también se instalaría en Buenos Aires para tener una vida en familia. Sin embargo, a menos de una semana de que la conductora aterrizara en su país, él se casó con otra argentina en el exterior.

"Él está casado legalmente con otra argentina, con María Ferretti. Esperó a que Andrea se fuera y se casó en Miami. Ferretti tenía residencia permanente en Estados Unidos. Se casaron y él obtuvo la residencia, que es lo que estaba buscando para poder afincarse allá”, contó el periodista Carlos Monti.

Andrea afirmó que el hombre no se hace cargo de la cuota alimenticia de la nena que hoy por hoy tiene dos años. Sincera, admitió que cuando se enteró de la noticia se desconcertó: "Fue muy fuerte, no lo podía creer". El papá de su hija siguió en contacto con ella hasta noviembre de 2018, pero nunca dijo que estaba en pareja con otra mujer. "Jamás mencionó nada sobre el casamiento. Me seguía diciendo que quería recuperar a su familia. No puedo creer que alguien pueda enamorarse y casarse en cinco días", se lamentó.