Motín en Devoto.

Presos de la cárcel de Devoto se amotinaron y están subiendo a los techos del penal, luego de enterarse que un agente del servicio penitenciario dio positivo de coronavirus, según informaron fuentes judiciales.



Ahora los presos reclaman prisiones domiciliarias para quienes son factores de riesgo ante el Covid-19 y suben videos a las redes sociales mostrando su protesta.

En el pabellón que es el foco de los disturbios, un detenido dice por WhatsApp: “Se despertó la ira de muchos”.

Fuentes penitenciarias le señalaron a NA que están esperando que la situación se calme para iniciar una negociación, remarcando que la protesta de los presos excede a las autoridades del penal de Devoto.

“Tomaron la planta uno del penal, el nivel reservado para narcos y detenidos que cursan estudios universitarios”. La fuente se sorprende: los disturbios suelen comenzar en los sectores poblados por detenidos acusados de delitos violentos como robo y homicidio.

Mientras tanto, la Policía de la Ciudad despliega personal de infantería, grupos de dispersión y unidades de bomberos en forma preventiva en el perímetro fuera de la cárcel.