Testeo en vivo de coronavirus en Constitución, Canal 26.

Un pinchazo en el dedo y una gota de sangre hacen falta solo para detectar el coronavirus. Con eso, 400 voluntarios comenzarán con los testeos serológicos para evaluar el progreso de la pandemia entre la comunidad.

Comenzaron hoy a las 9 de la mañana en el Centro de Transbordo de Constitución, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, y se extenderán hasta las 17.

El opertivo forma parte de las medidas adoptadas para contrarrestar el avance del coronavirus en el país.

Noticias relacionadas

La iniciativa se orienta a evaluar el progreso de la pandemia entre la comunidad en lugares de gran concurrencia, como lo son las estaciones de trenes y subtes, áreas con circulación masiva en donde es más difícil mantener el distanciamiento físico.

Testeos en vivo a periodistas en el centro de transbordo.

Si este viernes concluyen con el número previsto de testeos, la semana próxima los análisis se llevarán a cabo en la Estación Once y Retiro. Las evaluaciones se repetirán en los mismos escenarios dentro de 14 o 21 días.