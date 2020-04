Presos de la cárcel de Devoto se amotinaron y están subiendo a los techos del penal, luego de enterarse que al menos un agente del servicio penitenciario habría dado positivo de coronavirus, según informaron fuentes judiciales.

Gustavo Carabajal reveló un audio de uno de los presos en exclusiva por CANAL 26, en "De 10 a 12", que revela cómo se tramó el motín y lo que reclaman.



"Se contagiaron, no nos dijeron nada y tomamos la decisión de arrancar a las doce de la noche con fuego y hacer quilombo con fuego", dijo.

"No vamos a permitir que ingresen, vamos a generar que estén intranquilos todo el fin de semana porque queremos mesa de diálogo. Sabemos que hay muchos compañeros que nos apoyan", manifestaba.

"Estamos en Planta 1 y los muchachos están subiendo a los techos, queremos la presencia de los medios sino esto no se va a calmar", fue el mensaje que envió uno de los detenidos en el penal de Devoto.



Alrededor de las 9:20 de este viernes un grupo de presos, cerca de 40, de la Unidad 1 del penal de Devoto tomó el control del sector y comenzaron a subir a los techos, tirando piedras hacia la calle.

En la zona de los techos, los reclusos colgaron una bandera grande, con el siguiente mensaje: "Nos negamos a morir en la cárcel".

"Hay casos confirmados de coronavirus, varios sospechosos y no recibimos ningún tipo de insumos de protección, no queremos morir en la cárcel", fue el mensaje que un recluso envió a NA.

Fuentes penitenciarias le señalaron a NA que están esperando que la situación se calme para iniciar una negociación, remarcando que la protesta de los presos excede a las autoridades del penal de Devoto.