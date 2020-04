Motín en la cárcel de Villa Devoto.

Graves incidentes se registran este viernes por la mañana en la cárcel de Devoto, donde hay 1694 detenidos y esta semana se confirmó el primer caso de coronavirus ​en un agente penitenciario, lo que implicó el aislamiento preventivo de otros seis compañeros de turno. Uno de los internos habló en exclusiva con Canal 26 y comentó la situación que se vive allí dentro.



El clima se puso muy caliente a partir de las 8 de la mañana, cuando varios presos se subieron a los techos y comenzaron a protestar. También se registran algunas llamas en los pasillos de los pabellones. Cerca del mediodía la situación continuaba muy tensa, con detonaciones que se escuchan desde unos 200 metros, donde las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad armaron un cerco de patrullas y no permiten mayor acercamiento al edificio.

"Estamos pasando un momento inhumano, lo que sucede acá adentro es alarmante con el coronavirus... Uno de los celadores está contagiado", reveló el interno de la prisión.

El hombre en comunicación, dijo: "Alguno tiene que tomar una medida, es un pedido humano...Hay mucha gente lastimada, y no viene ningún enfermero. No queremos que sea un caos. Nosotros también sufrimos.... Nos sentimos abandonados"

El Servicio Penitenciario Federal confirmó que un agente que cumple funciones en el penal de Devoto ​dio positivo de coronavirus y que la situación requirió, además, del aislamiento de otos seis penitenciarios que compartieron turno con el hombre infectado.