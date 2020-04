Sergio Marchi.

Sergio Marchi, hizo una radiografía de cuánto cobran los 958 jugadores de la Superliga. "Hoy en el fútbol argentino hay cerca de cuatro mil futbolistas profesionales, pero solo en Primera División existen registrados 958 contratos", explicó Marchi, que el miércoles inició una ronda de encuentros virtuales con los capitanes de los equipos de las diferentes categorías del fútbol argentino para tocar un temario que los preocupa: la reducción de salarios, la suspensión del fútbol sin fecha de reanudación y la posible cancelación de los descensos por dos temporadas.

Las primeras charlas fueron con representantes de los equipos de la máxima categoría del fútbol argentino y le sirvieron a Marchi para conocer la situación en la que se encuentran estos jugadores de elite.

"Hay 600 jugadores que ganan entre 40 y 300 mil pesos. Después hay una franja de 150 futbolistas aproximadamente que ganan entre 300 mil y 500 mil pesos, y unos 200 restantes que cobran por encima de 500 mil pesos", informó durante una entrevista. Y agregó: "La conclusión es que no es un dinero muy importante, teniendo en cuenta que es una actividad elitista, selectiva y como mucho dura diez o doce años".

Noticias relacionadas

Respecto del tope salarial, no existió un consenso para avanzar sobre la propuesta que podría llegar desde la AFA, a partir del pedido de los clubes. "Ahora esta situación que se provoca por la pandemia sin dudas que genera un enorme parate en lo que es la industria del fútbol que no sabemos cómo va a terminar, que afecta no solo a los futbolistas sino a todos los que trabajan en los clubes, a las empresas que están dentro del deporte", explicó la máxima autoridad de FAA.