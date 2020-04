Motín y destrozos en cárcel de Devoto, CANAL 26

Once agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que trabajan en el penal de Devoto fueron trasladados a dos centros médicos porteños tras presentar quemaduras leves.

Dos de los agentes fueron trasladados al Hospital Vélez Sarsfield, mientras que otros 9 al Sanatorio Santa Isabel, todos con lesiones sufridas en el marco del motín que protagonizan internos del penal.

Fuentes penitenciarias confirmaron que los presos no quieren hablar ni con Emiliano Blanco, titular del SPF, ni con gente del Poder Ejecutivo, sino que lo que quieren es hablar con funcionarios de la Cámara de Casación Nacional para que les otorguen la prisión domiciliaria porque dicen tener temor a contagiarse de coronavirus.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Presos de la cárcel de Devoto se amotinaron y suben a los techos del penal, luego de enterarse que al menos un agente del servicio penitenciario habría dado positivo de coronavirus, reclamando que les otorguen la libertad para no verse afectados por el Covid- 19.

"Hay casos confirmados de coronavirus, varios sospechosos y no recibimos ningún tipo de insumos de protección, no queremos morir en la cárcel", fue el mensaje que un recluso.

Ahora los presos reclaman prisiones domiciliarias para quienes son factores de riesgo ante el Covid-19 y suben videos a las redes sociales mostrando su protesta.

Fuentes penitenciarias señalaron que están esperando que la situación se calme para iniciar una negociación, remarcando que la protesta de los presos excede a las autoridades del penal de Devoto.