Escobar: Paradise lost, Telecentro Play.

Con "Escobar: Paraíso Perdido" (Escobar: Paradise lost), el actor italiano Andrea di Stefano, que por primera vez pasó al otro lado de la cámara como director, firma un angustiante retrato del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar y "la profundidad de su locura" . Podés verla en Telecentro Play desde la comidad de tu casa.

La película narra la vida de un surfista, que se enamora mientras visitaba a su hermano en Colombia y se entera de que el tío de la chica es el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2014, el 11 de septiembre de 2014. RADiUS-TWC adquirió los derechos de distribución en América del Norte de la película en febrero de 2014 y estrenó la película en los cines de Estados Unidos el 26 de junio de 2015.

El director cuenta que tuvo la idea de adaptar la vida de Pablo Escobar a la pantalla tras conocer la historia real de un joven italiano que se fue a vivir a Colombia y al que Escobar, abatido en 1993 en Medellín, había confiado la misión de esconder su botín. El capo del narcotráfico lo mandó matar para mantener el lugar en secreto.

Una playa bañada en aguas turquesa, con arenas inmaculadas y olas perfectas. Un sueño hecho realidad para un surfista canadiense que conocerá a María (Claudia Traisac), una bella colombiana de la que se enamora. Pronto descubrirá que es la sobrina del barón de la droga (interpretado por Benicio del Toro).

