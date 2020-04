The New Pope, Telecentro Play.

El director Paolo Sorrentino es el creador de esta ficción que condensa el sello de sus producciones anteriores. Fanático del fútbol e hincha del Napoli, el club que llevó a la gloria Diego Maradona, estrenó la secuela de The young Pope: "The New Pope" que llegó a Telecentro Play.

"The New Pope" que sigue de cerca las intrigas en el Vaticano con la incorporación de John Malkovich como nuevo Papa (Juan Pablo III). Jude Law hizo su parte como Sumo Pontífice en la la primera parte y ahora, luego de un trasplante, asume en su lugar otro hombre. Polémica por donde se la mire, el hombre más importante de la iglesia católica fue reflejado en Pío XIII (Law) con magnificencia y poder.

El ingreso de un nuevo personaje para el rol del Papa va a generar nuevas intrigas en el Vaticano con el ahora Cardenal argentino Hernández (Silvio Orlando). Una serie que impacta mucho desde lo visual y el despliegue de decorados y vestuarios que nos mete de lleno en el mundo misterioso de la Santa Sede.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Como siempre, el mejor contenido nacional e internacional lo podés disfrutar con la mejor imagen a través de TELECENTRO.

Si aún no lo tenés, comunícate al 6380-0000 y no te quedés afuera te este gran beneficio que brinda Telecentro a sus clientes.