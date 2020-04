Así reflejó la TV Europea el motín en el penal de Devoto, CANAL 26

El violento motín que se produjo en la cárcel de Villa Devoto, en reclamo de los presos por casos de coronavirus entre agentes penitenciarios llegó a la televisión europea.

"No queremos morir aquí", fue la frase que destacaron los medios del Viejo Continente después de que se confirmara el primer caso de coronavirus. Numerosos móviles policiales acudieron inmediatamente y han acordonado la zona, destacaban en el informe de Euronews.

Desde Europa confirmaban que el enfermo era un agente penitenciario, que dio positivo el jueves tras realizarse el test, y seis de sus compañeros fueron puestos en cuarentena de forma preventiva.

Los presos, muchos de los cuales se subieron al tejado de la cárcel, denunciaron la falta de medidas de higiene y protección frente a la pandemia. En este penal, el único de la capital argentina, hay unos 1.700 presos.