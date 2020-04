Michael Buble y Luisana Lopilato en vivo de Instagram

Luisana Lopilato y Michael Bublé están en el ojo de la tormenta por un nuevo video que muestra otro polémico gesto del artista sobre su esposa durante un vivo de Instagram.

Si bien la actriz de 32 años agradeció la preocupación de sus fanáticos y enfatizó que no sufre violencia de género por parte del cantante, la atención de los usuarios sigue puesta sobre ellos.

Las nuevas imágenes muestran a Bublé llamando la atención de Luisana y apretando su brazo con fuerza, de una manera que no le gustó a nadie.

Más allá de las palabras de la ex Rebelde Way, muchos de sus fanáticos no le creyeron y continúan dejando mensajes en sus redes para que directamente se separe del canadiense.

Lejos de amedrentarse, la protagonista de "Casados con Hijos" y el artista siguieron con sus vivos vía Instagram, compartiendo el día a día de cuarentena.