Gastronomía en tiempos de cuarentena por coronavirus

Ariel Amoroso, presidente de la asociación de Restaurantes, Confiterías y Cafés, habló con Gustavo Mura en RADIO LATINA (FM 101.1) sobre la situación que viven dichos comercios en época de cuarentena por coronavirus.

"No podemos pagar un sueldo. El Estado nos ofreció abonarle el 50% de su sueldo y nosotros nos tendremos que hacer cargo de mantener el local", inició.

"Nosotros pensamos que el día que abramos vamos a estar trabajando a un 30% y hace más de un mes que no tenemos ninguna entrada porque tenemos las persianas cerradas", dijo.

En cuanto al futuro, Amoroso dijo: "La gastronomía va a cambiar de una manera que jamás se pudo prever y el consumidor no va a ser el mismo que teniamos en Febrero. La pandemia nos cambió totalmente la de idea de gastronomía”.

Para finalizar, afirmó: "Tenemos que preservar a las pymes que son las que más trabajo dan”.