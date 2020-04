Verónica Magario en CANAL 26

Verónica Magario, la vicegornadora de la Provincia de Buenos Aires, habló en exclusiva con CANAL 26 sobre la situación que se vive en la Provincia.

“Desde La Plata, preocupados y ocupados, trabajando frente a esta pandemia que en estos últimos tiempos está presentando distintas situaciones complejas que tenemos que seguir abordando”, inició Magario.

Ante la consulta de Greta Rodríguez sobre la situación en la Provincia, Magario aseguró: “La Provincia, en su mayor concentración, lo que nosotros conocemos con el Conurbano, es donde se producen los mayores casos. Entre la Ciudad y el Conurbano se aloja el 70% de esta pandemia en la Argentina”.

“Hay otras ciudades grandes del interior de la Provincia, como Mar del Plata, que también tiene algunos casos. Específicamente nosotros venimos trabajando junto al Gobierno nacional, junto al gobierno municipal y junto a los municipios en la instalación de un sistema sanitario que vaya pudiendo cubrir cuando esto empiece a tomar una curva importante, cuando se abra la cuarentena”, amplió.

“Todos opinamos, inclusive los intendentes, que la cuarentena por ahora, en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires debe continuar estricta, porque acá tuvimos la mayor cantidad de casos”, explicó.

“Tenemos listas 14 mil camas, otras 14 mil camas del sector privado de internación, más las 26 mil que se vienen trabajando para aislamiento, es decir, para casos leves. En estos tiempos, hay una circulación de una población que sigue haciendo servicios y esa comunidad ha comenzado una serie de contagios. Ya empiezan a ser menores los casos de quienes vinieron del exterior y crecen los de la propia circulación de la ciudad”, cerró.