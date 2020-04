Coronavirus, España, REUTERS.

España reportó 378 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas y el total de fallecidos asciende a 22.902. El dato del día es que se elevó levemente el número de víctimas fatales, ya que el viernes se registraron 367. El número total de casos positivos detectados asciende a 223.759 personas, 2.944 más que ayer; mientras que los curados son 95.708.

España cumple este sábado seis semanas de restricciones drásticas del movimiento de la población y limitaciones de actividades comerciales, educativas, culturales, deportivas y de ocio, impuestas por el Ejecutivo desde el 14 de marzo para frenar el contagio y prevenir un colapso del sistema de salud.

El sector del personal sanitario, muy afectado por los contagios, es especialmente crítico con la actuación de las autoridades políticas y decidió llevar a los tribunales al Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, por cuestiones como la falta de material de protección suficiente y la distribución de una partida de mascarillas de baja calidad, que luego fueron retiradas.

El Consejo General de Enfermería (CGE) presentó una querella en el Tribunal Supremo contra Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores, que se une a otras denuncias contra autoridades sanitarias regionales y provinciales.

La CESM reclamó que el Gobierno se replanteé “la práctica totalidad de la gestión” de la crisis de la epidemia. En un comunicado conjunto, los profesionales sanitarios mostraron el jueves su “indignación” por esas mascarillas defectuosas y exigieron que todos sean sometidos al test de coronavirus, así como toda la población posible.