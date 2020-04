Alertan por crecimiento de esta modalidad.

Una mujer vivió una verdadera pesadilla desde que terminó una relación. Fue víctima de lo que se denomina sextoricón. Todo ocurrió en 2017 cuando la joven traductora se separó de su pareja con quien mantuvo un noviazgo de tres años. Él, alemán de 37 años, empezó a enviarle mensajes intimidantes con el objetivo de humillarla. La amenazó con mostrar fotos íntimas que le tomó sin su consentimiento.

Según relató la joven él le envió una foto que tenía de ella desnuda. Cabe destacar que el hombre le tomó la imagen sin su consentimiento. Además junto a la foto la amenazaba con mostrársela a su familia y a los vecinos. A cambio le pedía que lo desbloqueara. Sin embargo antes que ella pudiera hacer algo, el dio un paso más.

“Hola, encontré este celular con estas fotos y videos interesantes de tu hija. También descubrí que la ciudad en la que viven es pequeña y ustedes deben ser una familia famosa y rica. Estos videos y esta información arruinaría su nombre. No los conozco ni conozco a su familia. No quiero hacerlos sufrir y no quiero arruinarlos. No es mi intención, pero capaz me quieren hacer un regalo a cambio de esto. Tienen 24 horas para pensarlo y para que encontremos una solución. Los Bitcoins son bienvenidos”, decía el chat que recibieron por WhatsApp los padres de la joven.

En ese mensaje pedía también “perdón por el shock” y que no enojaran ni se preocuparan, aunque aclaraba: “No envío todos los videos, solo algunas fotos para mostrarles que hay muchas. Créanme, no quieren ver todo esto”.

La víctima hizo la denuncia en marzo de 2018. Siete meses después la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Provítola ordenó la declaración indagatoria del sospechoso y dictó una restricción para prohibirle que se acercara a la traductora dentro de un radio menor a los 300 metros.

El hombre fue procesado por el delito de extorsión bajo la modalidad de “sextorsión”. Aunque en el fallo se le prohibía salir del país, unos días antes de la cuarentena total en la Argentina, le autorizaron un viaje para que volviera a Alemania como una “cuestión humanitaria.