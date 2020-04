Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti ya demostró sobradas veces su talento en la música, convirtiéndose en una referente de la música nacional.

Sin embargo, en esta cuarentena, la Sole compartió sus videos de Tik Tok y quedó demostrado que también está muy preparada para esta nueva red social.

En primer lugar, la rompió bailando al ritmo de Beyoncé, en uno de las modalidades más usadas en Tik Tok.

Y luego, se puso en la piel de Nairobi, una de las estrellas de La Casa de Papel, con posiblemente su frase más destacada de la serie: “Empieza el matriarcado”.