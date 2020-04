Daniel Mettifogo

Un médico que trabaja en uno de los centros de salud del Pami, en Rosario, denunció a través de un video que se hizo viral que los profesionales de la salud no cuentan con elementos adecuados para protegerse del coronavirus y que al menos en el lugar donde se desempeña “están mandando a morir a la gente”.

“Estoy hace muchísimos años en este lugar y no me quejé nunca antes porque entendí qué es lo que teníamos que hacer. Pero ahora tenemos otra cosa. Cuando me llamaban y salía me enfrentaba a un apendicitis, a un infarto o con lo que viniera en la guardia. Hoy me enfrento con algo que puede quitarme la vida, a mí y a todas las personas que están acá”, planteó a través de un video el médico Daniel Mettifogo, quien trabaja desde hace 21 años en el policlínico Pami II, en la zona norte de Rosario.

En el registro, el médico ofrece su número de matrícula, de documento de identidad y de legajo, para dar veracidad a su denuncia.

En el registro se lo ve denunciando las condiciones en las que trabaja junto a sus compañeros. Muestra una pequeña habitación donde descansan los médicos de guardia, donde se observan seis camas cuchetas, lo que para Mettifogo impide guardar las distancias recomendadas para evitar el contagio de Covid. El policlínico, ubicado en la zona norte de Rosario, está desde hace dos años en obras.

Además, muestra un baño pequeño en el que ni siquiera cuentan con una ducha para higienizarse antes de regresar a su domicilio y algunos elementos -una máscara plástica y un barbijo común- con el que están atendiendo. La idea, explica, es mostrarse a la gente “por qué hay tanta cantidad de gente (contagiada) entre nuestras filas”.

“Cuando ustedes se pregunten por qué tanto médicos, enfermeros o mucamos y tantas personas que están en la salud están en estas condiciones es porque no se entregan materiales”, reclama en el video Mettifogo.

“Estoy cansado de que hablen de la salud pública como si fuéramos nada. Yo para enfrentarme a un Covid no voy a ser Robin Hood. Tengo una familia que me espera, gente que me quiere y que me espera”, advirtió el médico.

En distintos pasajes del video carga contra las autoridades políticas y contra los sindicatos. Dice no perseguir ningún otro interés que alertar sobre la situación por él, por sus colegas, por su familia, por sus amigos y “para que todo el mundo sepa que en este lugar están mandando a morir a la gente”.