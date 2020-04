Mara Gómez.

Mara Gómez tiene 23 años y es una futbolista que va camino a hacer historia ya que puede convertirse en la primera profesional transgénero de la liga femenina argentina de fútbol.

"Cuando empecé a jugar era mucho el tema de la discriminación, de la exclusión, el maltrato, el maltrato verbal que había en la calle, en la escuela", contó Mara.

Mara juega en Villa San Carlos de la Plata y presentará su solicitud de fichaje a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una vez que se reanuden las actividades suspendidas por el coronavirus.

"Las principales hipótesis contra ella para que no participe son que va a tener más fuerza que el resto y la realidad es que no, tengo varias chicas que son más fuertes", manifestó el entrenador del Club Atlético Villa San Juan femenino, Juan Cruz Vitale.

GENTILEZA EURONEWS.

La periodista especializada en deporte y temas de género, Ayelén Pujol, agregó: "La discusión o el debate que se da sobre todo en el deporte de alto rendimiento, está vinculada a esta disyuntiva entre lo biológico y lo vinculado a los derechos".

Si la AFA aprueba la inscripción, la delantera será la primera jugadora transgénero en integrar un plantel en la máxima categoría.



Villa San Carlos comunicó que cuenta con "los estudios necesarios" para garantizar que Mara Gómez "respeta los niveles de testosterona en sangre" impuestos por los organismos deportivos internacionales.





El factor más importante es la existencia de la Ley de Igualdad de Género promulgada el 24 de mayo de 2012 que establece la obligatoriedad de que las personas trans sean tratadas de acuerdo con su identidad de género autopercibida.