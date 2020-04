Coronavirus en Argentina, REUTERS.

El Ministerio de Salud de la Nación informó en su reporte número 70 que son 187 las personas fallecidas por coronavirus en el país, con una tasa de incidencia de 8,36 casos cada 100.000 habitantes.





La cartera sanitaria brindó esta información en el reporte diario que ofrece a diario la secretaria de Salud, Carla Vizzotti, junto a Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias.

En ese sentido, se trata de dos mujeres residentes en la Ciudad de Buenos Aires, una de 93 y la otra de 63 años.



Respecto a los 3.780 casos confirmados, ​888 (23,5%) son importados, 1.641 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 797 (21,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Además, de esa suma, el 49,7 por ciento son mujeres y el 50,3% son hombres, al tiempo que el total de altas a la fecha es de 1.107 personas.

La cartera sanitaria comunicó el sábado por la noche que fallecieron seis personas; tres mujeres, dos de 67 y 80 años, ambas residentes en la Ciudad de Buenos Aires y otra de 90 años, residente en la provincia de Córdoba.





También fallecieron tres hombres, dos de 60 y 86 años, ambos residentes en la provincia de Buenos Aires; y otro de 85 años, en la provincia de Río Negro.





Del total de infectados, 888 (23,5%) son importados, 1.641 (43,4%) contactos estrechos de casos confirmados, 797 (21,1%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.





De los diagnosticados con coronavirus hoy, 94 se registraron en la provincia de Buenos Aires, 55 en la Ciudad de Buenos Aires, 7 en Chaco, 1 en Córdoba, 1 en Corrientes, 3 en La Rioja, 4 en Río Negro, 3 en Santa Fe, 1 en Santiago del Estero, y 4 en Tierra del Fuego.





No se registraron casos en Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, y Tucumán.





El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.275 casos, la Ciudad de Buenos Aires 971, Chaco 294, Chubut 2, Córdoba 270, Corrientes 40, Entre Ríos 22, Jujuy 5, La Pampa 5, La Rioja 50, Mendoza 75, Misiones 6, Neuquén 104, Río Negro 184, Salta 3, San Juan 2 , San Luis 11, Santa Cruz 42, Santa Fe 242, Santiago del Estero 13 , Tierra del Fuego 130, y Tucumán 34.