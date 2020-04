Reporte diario del Ministerio de Salud.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó, en el reporte 79 del Ministerio de Salud, que serán las autoridades de cada una de las jurisdicciones del país las encargadas de "evaluar la dinámica" de las salidas de una hora por día en un radio no mayor de 500 metros del domicilio autorizadas ayer, en el marco de una nueva fase de la cuarentena por el coronavirus.





La evaluación se realizará "en función de la situación epidemiológica y organizativa" de cada jurisdicción, amplió la funcionaria en el reporte diario matutino del ministerio.

"Seguimos con los parámetros estables", afirmó Vizzotti y destacó que hay "menos del 5% de los casos confirmados en terapia intensiva" y que se realizan "más de 1000 tests por millón de habitantes".

El Ministerio informó también que son 187 las personas fallecidas por coronavirus en el país, con una tasa de incidencia de 8,36 casos cada 100.000 habitantes.

La cartera sanitaria brindó esta información en el reporte diario que ofrece a diario la secretaria de Salud junto a Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias.