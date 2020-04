Graciela Alfano.

Graciela Alfano fue una de las invitadas de PH Podemos, allí la actriz se refirió a su dura infancia y a los maltratos y abandonos que recibía de parte de su madre.

Graciela a cinco años y siete meses del fallecimiento de su madre, Lily, decidió revelar toda la verdad: "Yo era una nena asustada, porque mi madre siempre me amenazaba con que si yo llegaba a hablar me daba una golpiza”.

“A los 4 o 5 años me quedaba días sola. La persona a la que la mi mamá le dejaba la llave para chequearme y ver cómo estaba este vecino. Un pedófilo. Cuando yo necesitaba que alguien viniera, aparecía este hombre, desnudo, con su sexo blando porque afortunadamente no tenía erecciones y por eso no fui penetrada. Con esa lengua con olor a cebolla que me la metía hasta la garganta y ese olor todavía lo siento. Es un recuerdo muy vibrante”, relató.

“Cuando mi mamá volvía y yo le contaba esto, no lo quería escuchar porque no le convenía. Hasta que un día se lo cuento a mi padre cuando yo tenía 7 años. Nos estaba visitando y este señor estaba ahí parado. Recuerdo que lo dije con esta cosa ‘rebeldona’ que tengo. Le dije ‘este señor me hace esto y me lo hace de esta manera’”, aseveró.

“Recuerdo que mi padre lo que hizo fue agarrarnos a mi y a mi mamá y nos puso en un hotel. A la semana nos mudamos a otro lado y lo que le hizo a este hombre no tengo idea”, contó.

“La otra parte de este juego perverso con una niña, era que el reclamo no se escuchaba porque yo era víctima de un abandono feroz y de una manipulación tremenda de mi madre”, cerró.