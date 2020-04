Coronavirus en España, REUTERS.

Casi 6 millones de niños y niñas menores de 14 años pueden salir desde hoy una hora a pasear en España, lo que supone el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus y una prueba de fuego para los planes de desconfinamiento del gobierno español.





Corriendo, en monopatín o patineta, los niños españoles se lanzaron eufóricos a la calle en busca de un poco de aire fresco tras seis largas semanas de encierro por la emergencia del coronavirus.

"¡Al fin podemos jugar a la pelota!". Emocionado, un niño patea en dirección a su hermana al llegar al Paseo Lluis Companys de Barcelona, una explanada de cemento con algunos espacios verdes a metros del parque de la Ciudadela, que permanece cerrado a cal y canto.





"Como son dos, en casa no se lo pasaban tan mal, a veces estaban un poco nerviosos, así que les viene bien poder descargar un poco de energía" dijo Luigi, el padre que los acompañó en la salida, que se disfruta al máximo en un día soleado y primaveral.

Los menores de 14 años, un total de 5,8 millones de personas según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pueden salir a dar un paseo al día de una hora y en un radio de un kilómetro de sus domicilios. Estos paseos "cortos" pueden realizarse entre las 9 y las 21 horas. Los menores deben ir acompañados por un adulto, hermano o empleado del hogar con autorización, que puede estar junto con 3 niños a la vez.

GENTILEZA EURONEWS.



El uso de mascarillas no es obligatorio, aunque se recomienda que los usen los que son un poco más mayores si van a lugares concurridos, de ahí que la utilización de esta protección era bastante disparar.





El gobierno recomendó evitar las "horas punta", algo que ya ha sido difícil de respetar, sobre todo porque los más pequeños tienen una rutina, lo que lleva a que se produzcan aglomeraciones entre las 10 y las 12 del mediodía, antes del almuerzo.





En esa franja horaria, en distintos puntos de España, los niños habían inundados las calle y, en algunas zonas donde está permitido, también las playas o los bosques. En lugares concurridos como las playas de Barcelona, en cambio, la policía evitaba que los niños se acercaran a la arena.