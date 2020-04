Playas de Miami, Estados Unidos. Reuters.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, informó que el cierre de las playas de la ciudad se prolongará hasta junio porque hacer cumplir el distanciamiento social que obliga el coronavirus será una "pesadilla" por los "millones" de personas que acuden a ellas.

"Si abrimos es seguro que muchos miles acudirán a nuestras millas de playas abiertas en South Beach y North Beach y en cualquier lugar intermedio, habrá jóvenes en vacaciones de primavera permanentes y personas con ganas de salir", dijo el alcalde demócrata en un video dirigido a los residentes de Miami Beach.

Esta ciudad es parte de Miami-Dade, el condado más afectado por la Covid-19, con 11.005 casos de los más de 30.800 que contabiliza el estado de Florida, según el Departamento de Sanidad.

"Hacer cumplir algún tipo de límites de uso sería una pesadilla. Lo siento, tendremos que prescindir del acceso a la playa en el futuro cercano", dijo Gelber, citado por EFE, al argumentar las razones para mantener el cierre de playas hasta junio.

El alcalde pidió precaución a los residentes debido a los "millones de personas" que acuden a sus playas, que "no fueron pensadas" para el distanciamiento social necesario para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Videos y fotos de cantidades de estudiantes disfrutando de las playas de Florida durante el receso de "Spring break" de marzo se volvieron virales y causaron la indignación en Estados Unidos mientras se disparaban los casos de coronavirus.

La presión de estas reacciones derivó en el cierre de las playas de Miami, pero se han ido abriendo algunas, especialmente en el norte de Florida, como las de Jacksonville.

