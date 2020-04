Diego Maradona. NA.

Diego Armando Maradona cumple con la cuarentena por la pandemia del coronavirus. El técnico de Gimnasia manifestó estar “ansioso” por la inactividad del fútbol, aunque confía en la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acerca de cuál será mejor decisión sobre el eventual reinicio.

“Es una situación rara la que nos toca vivir en el país y en el mundo, por supuesto que estoy ansioso por volver a Estancia Chica a trabajar con mis muchachos, el perfume del pasto es único”, dijo Maradona en una entrevista al diario El Día de La Plata.

“La economía no va a ser la misma, los dirigentes van a tener que trabajar para sortear eso”, analizó el entrenador. Acto seguido, elogió al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a quien pidió ayudarlo “porque de esta salimos todos juntos”.

“Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me cabe duda que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol. Chiqui Tapia está haciendo un gran trabajo, no nos olvidemos de ésto y ayudémoslo todos porque de ésta salimos todos juntos”, manifestó el "10".

Así mismo, defendió el trabajo de Sergio Marchi en Futbolistas Agremiados: “Hoy tenemos que estar todos juntos tirando para el mismo lado y no olvidarnos de los jugadores del Ascenso, que son a los que más golpea esta situación”.Cuando fue consultado sobre cuándo volverá la actividad del fútbol, Maradona evitó precisar una fecha pero expresó: “Espero que sea pronto”.

“El primer partido con gente es como cuando ves a tu novia después de unas vacaciones”, sostuvo Maradona.

En tanto, sobre la versión que marca que distintos clubes avanzarán en el pedido para que no haya descensos en la presente temporada, el técnico del “Lobo” no hizo hincapié en ello, pero aseguró:

“Con el trabajo que estábamos haciendo no tenía dudas de que íbamos a salir de la Zona de descenso, todavía falta para saber qué medidas tomará la AFA. De acuerdo a eso, con el cuerpo técnico seguimos planificando al pie del cañón para estar preparados para cualquier escenario posible”, dijo Maradona.