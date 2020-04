Ingeniero Ezequiel Huergo.

En el marco de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional por el avance del Coronavirus en la Argentina, Jorge Fontevecchia entrevistó, para Perfil, al ingeniero industrial Ezequiel Huergo, autor de la presentación llamada “Vidas versus Economía, un falso dilema” donde hace un análisis pormenorizado del impacto que el Coronavirus podría tener en la tasa de mortalidad desde sus consecuencias económicas.

Ezequiel Huergo es tataranieto del primer ingeniero argentino, Luis Huergo. Es graduado con honores en la Universidad Católica, Máster en Administración de la Universidad de Pensilvania, en la escuela de Wharton, cofundador de “Engineering the Future” y autor de la presentación “Vidas versus Economía, un falso dilema”, cuyos datos y proyecciones fueron analizados a lo largo de la entrevista.

“Hoy está como instalado, erróneamente, este dilema en elegir entre la vida y la economía, pero estamos inundados de datos históricos y oficiales que prueban claramente que a mayor pobreza, mayor mortalidad”, comenzó Huergo en su introducción al documento. “No soy sanitarista, desconozco cuanta gente podría morir o no de Coronavirus, si me parece útil pensando en perder la menor cantidad de vidas posibles tener noción de cuantas muertes se perderían con la cuarentena, de alguna manera te permite elegir el mal menor”.

Sobre este último punto, manifestó Huergo: “No es claro cuánto muertos podría llegar a haber por Coronavirus, pero sí es bastante calculable la cantidad de muertos que implicaría una baja del producto bruto de diez puntos, o un aumento del desempleo de diez puntos”.

En su presentación también abundó en datos de fallecidos por distintas afecciones y enfermedades relacionados con proyecciones de muertes en diferentes momentos de crisis económica, como la que vivió Grecia en 2009 y Argentina en 2001-2002.

Así mismo, Huergo buscó dejar en claro la importancia de entender el aspecto económico como un factor determinante para intentar disminuir la cantidad de víctimas que dejará la pandemia: “La cuarentena ha sido necesaria, pero a medida que se salga será muy importante tener el dato de cuánto cuesta en vidas la gradualidad, lo que debería ser un factor para elegir por el mal menor con cierta información cuantitativa. Si no caemos en la trampa de que la discusión sea economía vs vida, que no resiste el menor análisis. Pero cuando uno pone la discusión como vida vs vida la cosa cambia un poco”.

Dijo sobre el tema: “El mal económico ya está hecho, no lo puedo revertir, sé que al menos voy a tener 30 mil muertos en el futuro por el deterioro económico, ahora me tengo que preguntar cómo hago para no llegar a 70 mil. Entonces la cuestión es estimar cuantos muertos podría tener de aquí por coronavirus de acá en adelante con diferentes medidas de prevención y calcular el mal menor”.