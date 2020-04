Personalidad según los signos

Todos conocemos a alguien que suele ser “demasiado” reservado con sus gastos pero esto tiene mucho que ver con su signo.

De todos los signos el más moderado con el dinero es el de Tauro: suelen ser bastante tacaños, según las predicciones.

Los taurinos saben qué hacer con su plata y la invierten sabia y responsablemente. Pero si aparece un gasto relacionado con la comodidad, pagan sin culpas

Siempre contamos que Escorpio es un signo del zodiaco inquisitivo como un detective, los de este signo se meten en los lugares menos pensados y descubren las ofertas ocultas en bazares, mercados y supermercados.

Y curiosamente el lema de esta carta del horóscopo es "si no es barato, no lo compro". Y siempre piden alguna rebaja. Por supuesto que esto no significa que tengan el cocodrilo en el bolsillo, sino que saben a dónde ir y como ahorrar más.

Finalmente, el codo más duro lo tienen los nacidos bajo el signo de Capricornio. Pero se trata de una cualidad positiva porque no es por tacañería, sino por responsabilidad y sentido del ahorro.

No caen en tentaciones impulsivas y siempre pagarán lo que sea necesario si se trata de un producto que realmente tenga una utilidad comprobable, es un signo económicamente especulador.